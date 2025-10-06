ट्रायडंटचे मालक राजिंदर गुप्ता यांना ‘आप’चे राज्यसभेचे तिकीट

सामना ऑनलाईन
|

ट्रायडंट समूहाचे मालक व प्रसिद्ध उद्योगपती राजिंदर गुप्ता यांना आम आदमी पक्षाने राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या राज्यसभेवर जाण्याविषयीच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.

पंजाब विधानसभेतून राज्यसभेवर निवडून द्यावयाच्या एका जागेसाठी 24 ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होत आहे. विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या संजीव अरोरा यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यामुळे ही निवडणूक होत आहे. अरोरा हे सध्या पंजाब सरकारमध्ये मंत्री आहेत. अरोरा यांच्या जागी केजरीवाल स्वतः राज्यसभेवर जातील असे बोलले जात होते, मात्र ती चर्चा फोल ठरली आहे. पंजाब विधानसभेत आम आदमी पक्षाकडे पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे राजिंदर गुप्ता यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. मूळचे पंजाबमधील भटिंडाचे असलेले राजिंदर गुप्ता हे ट्रायडेंट उद्योग समूहाचे संस्थापक आहेत. टेक्सटाइल, पेपर आणि केमिकल अशा विविध क्षेत्रांत हा समूह कार्यरत आहे. 2002 साली गुप्ता यांनी ट्रायडंटच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. सध्या ते मानद अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लेह हिंसाचाराची चौकशी होईपर्यंत तुरुंगातच राहणार, सोनम वांगचुक यांचे कोठडीतून पत्र

मतदान केंद्रांचे 100 टक्के वेबकास्टिंग, बिहारनंतर देशभरात एसआयआर

कोल्ड्रिफ सिरप घेऊ नका, महाराष्ट्र एफडीएने केले सावध! मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात 17 मुले दगावली

आमची एक खोली बळकावलीय; ती परत मिळवायचीय! मोहन भागवत यांचे विधान

अमेरिकेतील अण्वस्त्रांची सुरक्षा धोक्यात, शटडाऊनचा गंभीर परिणाम; ऊर्जा विभागाचे सचिव चिंतेत

महाराष्ट्राला मिळाला ई-गव्हर्नन्स राष्ट्रीय पुरस्कार, सांगली जिल्हा परिषदेला देशात अव्वल क्रमांक

महाबळेश्वर-पाचगणी रस्ता गेला ‘खड्ड्यांत‘

दिल्ली डायरी – केरळमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच

कारगिलवीर कॅप्टन भार्गव शिंदे यांना शिवसेनेचा सलाम!