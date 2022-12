ऍपल युझर्ससाठी ट्विटर वापरणं पडणार महाग

ऍपल फोन वापरण्यासाठी तसा मोठा खर्च करावा लागतो. मात्र ऍपल फोनवरील इतर सेवाही वापरणं खर्चिक असतं. ऍपल युझर्सना आता ट्विटर वापरणं देखील महाग होणार आहे. त्यासंदर्भातील घोषणा ट्विटरने केली आहे. ट्विटर इंक सोमवारी ऍपल युझर्ससाठी आपल्या सदस्यता सेवेची ट्विटर ब्लूची सुधारित आवृत्ती पुन्हा लाँच करेल, असे कंपनीने शनिवारी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

कंपनीने म्हटले आहे की युझर्स नव्या सेवेची सदस्यता घेऊ शकतात ज्यामुळे ग्राहकांना ट्विट एडिट करणे, चांगल्या प्रतीचे व्हिडीओ अपलोड करणे आणि ब्लू चेकमार्क असणारे अधिकृत हँडल वापरणे शक्य होईल. यासाठी स्मार्टफोन $8 प्रति महिना खर्च येणार आहे. परंतु Apple iOS वापरणाऱ्यांना $11 प्रति महिना खर्च येईल.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022