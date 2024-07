केंद्रीय मंत्री एच.डी कुमारस्वामी यांची पत्रकार परिषद सुरू असताना अचानक त्यांच्या नाकातून रक्त येऊ लागल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यानंतर त्यांना बंगळुरूतील जयानगर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Watch: Union Minister H. D. Kumaraswamy was taken to the hospital after his nose started bleeding while he was addressing the media in Bengaluru pic.twitter.com/1eUGbHgAKV

