Uorfi Javed : उर्फी जावेदला मिळाली जीवे मारण्याची धमकी

आपल्या अतरंगी स्टाईलने कायम सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी उर्फी जावेद पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. काही दिवसांपूर्वी तिने ‘भुल भुलैया’ सिनेमातील राजपाल यादवने साकारलेल्या छोटा पंडीतचा लूक कॉपी केला होता. हा लूक कॉपी करण तिला चांगलेच महागात पडले आहे. या लूकमुळे तिला आता जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. सोशल मीडियाद्वारे उर्फीने याबाबत माहिती दिली आहे.

उर्फी जावेद तिच्या अतरंगी स्टाईलसाठी प्रसिद्ध आहे. नुकतेच तिने ‘भुल भुलैया’ या सिनेमातील छोटा पंडीतचे लूक कॉपी केले होते. त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ तिने नुकतेच शेअर केले होते. ती हे असे लूक करुन हॅलोवीन पार्टीला जात होती. त्यावेळी उर्फीला मेलद्वारे जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे, ”उर्फीने या देशात घडणाऱ्या घटनांमुळे मला धक्का बसला आहे. सिनेमातील एक पात्र पुन्हा साकारल्याने मला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे”. पण ज्यांनी या सिनेमात पात्र केले त्यावर काहीच प्रतिक्रिया आल्या नाहीत.

एका व्यक्तीने उर्फीला मेल करुन जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्याने लिहीलेय की, जो तू व्हि़डीओ अपलोड केलास तो डिलीट कर, नाहीतर जीवे मारायला वेळ लागणार नाही. तर अन्य एका व्यक्तीने मेल करत आमच्या हिंदू धर्माला उर्फी बहदनाम करत असल्याचे लिहीले आहे.

I’m just shocked and appalled by this country mahn , I’m getting death threats in recreating a character from a movie where as that character didn’t get any backlash :/ pic.twitter.com/pOl9FvTYzT

— Uorfi (@uorfi_) October 30, 2023