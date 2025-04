Waqf Amendment Act – सुप्रीम कोर्टात कायद्याविरोधात देशभरातून 15 याचिका तर, केंद्र सरकारकडून कॅव्हेट दाखल; कायदा लागू करण्यासाठी अधिसूचनाही जारी

वक्फ सुधारणा कायद्याला देशभरात ठिकठिकाणी विरोध होत आहे. देशातील वातावरण तापत चालले आहे. कायद्याविरोधाची ही लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. या कायद्याविरोधात देशभरातून एकूण 15 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. दुसरीकडे, केंद्र सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने आज वक्फ कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. देशभरात हा कायदा आजपासून म्हणजे 8 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.

वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधातील याचिका आणि सरकारचे कॅव्हेट यावर 16 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये अनेक पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्यासह डीएमकेनेही कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. याशिवाय राष्ट्रीय जनता दलानेही सुप्रीम कोर्टात याचिका केली आहे. एमायएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, मणिपूरचे आमदार शेक नुरूल हसनही सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहेत.

The Central Government appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the Waqf Act shall come into force pic.twitter.com/eNKcQt3zLq

