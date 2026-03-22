विमानात अचानक महिलेचा मृत्यू, क्रू मेंबर्सच्या चुकीमुळे मृतदेहातून पसरली दुर्गंधी; भयंकर परिस्थिती प्रवाशांचा 13 तास प्रवास

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ब्रिटीश एअरवेजच्या हाँगकाँगवरून लंडनला निघालेल्या एका विमानाने उड्डाण केल्यानंतर तासाभरातच विमानातील एका महिलेचा मृत्यू झाला. दरम्यान विमानातील क्रू मेंबर्सने विमान माघारी न नेता प्रवास सुरूच ठेवला त्यामुळे विमानातील प्रवाशांना मृतदेहासोबत तब्बल 13 तास प्रवास करावा लागला. दरम्यान कर्मचाऱ्यांनी अशा ठिकाणी तो मृतदेह ठेवला की जिथलं तापमान खूप जास्त होतं त्यामुळे काही वेळातच विमानात दुर्गंधी पसरू लागली होती.

हाँगकाँगवरून विमानाने उड्डाण केल्यानंतर तासाभरातच महिलेचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पायलटने विमान न वळवता किंवा विमानाची इमरजन्सी लँडिंग न करता प्रवास सुरू ठेवला. त्यानंतर क्रू मेंबर्सने महिलेचा मृतदेह प्रवाशांसापासून दूर ठेवण्यासाठी सुरुवातीला शौचालयाचा उपाय सुचवला मात्र प्रवाशांनी तो नाकारला. त्यामुळे नंतर मृतदेह विमानाच्या रिअर गॅलरीत ठेवला. पण विमानाची रिअर गॅलरीमध्ये ठेवला मात्र या गॅलरीचा पृष्ठभागाचे तापमान जास्त असल्याने मृतदेहातून दुर्गंध येऊ लागला. त्यामुळे प्रवासी हैराण झाले. अशा भयंकर परिस्थिती प्रवाशांना 13 तास प्रवास करावा लागला.

या घटनेवर बोलताना ब्रिटीश एअरवेजच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “आमच्या विमानात एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही प्रोटोकॉलनुसार काम करतो. प्रवाशांच्या सोयीसाठी कर्मचाऱ्यांनी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. आमची सहानुभूती मृत महिलेच्या कुटुंबासोबत आहे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील शाळा बनत आहेत दहशतवादाचे अड्डे; जैश आणि लष्करचा नवा कट उघड

पगार हवा की बाळ… कंपनीने ‘वर्क फॉर्म होम’ नाकारल्यानं नवजात अर्भकाचा मृत्यू; पीडितेला 189 कोटींची भरपाई देण्याचे आदेश

हिंदुकुश हिमालयातील हिमनद्या वितळण्याचा वेग दुप्पट; 2 अब्ज लोकांचा जीव धोक्यात

Israel Iran War – आता ट्रम्प घाबरले…अल्टिमेटमनंतर इराणचा आक्रमक पलटवार; तेलकोंडीसह पाणीकोंडी करणार

पोहताना लष्करी अधिकाऱ्याला हृदयविकाराचा झटका, बेळगावच्या कमांडो विंगमधील घटना

Gold-Silver Rate Update – स्वस्तात दागिने खरेदीची संधी; सोनं 20 हजार, तर चांदी 57 हजारांनी स्वस्त, आजचा दर काय?

Israel Iran War – क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, तेलयुद्धानंतर आता अण्वस्त्र केंद्रावर हल्ले; किरणोत्सर्गाचा धोका वाढला

Assam Assembly Election – निवडणुकीपूर्वी संशयित दहशतवाद्यांकडून पोलीस छावणीवर हल्ला, चार कमांडो जखमी

सागरी गुंडगिरी, समुद्रात सुरुंग पेरणे थांबवा! होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून युएई, फ्रान्स, जर्मनी, जपानसह 22 देशांचा इराणला कडक इशारा