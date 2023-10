World Cup 2023 Ind vs Aus टीम इंडियाची खराब सुरुवात; रोहीत, इशान, श्रेयसला शून्यावर बाद

आयसीसी वन डे वर्ल्डकपमधील टीम इंडियाचे अभियान आजपासून सुरू झाले आहे. पहिल्या सत्रात जबरदस्त गोलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियाला 199 रोखणाऱ्या टीम इंडियाची दुसऱ्या सत्रात खराब सुरुवात झाली. फलंदाजीला आलेल्या टीम इंडियाचे तीन फलंदाज शून्यावर बाद झाले. कर्णधार रोहीत शर्मा, इशान किशन व श्रेयस अय्यर यांना भोपळाही फोडता आला नाही. त्यामुळे 2 धावांवर तीन बाद अशी वाईट अवस्था टीम इंडियाची झाली आहे.

आयसीसी वन डे वर्ल्डकपमधील टीम इंडियाचा पहिलाच सामना आज गोलंदाजांनी गाजवला. टीम इंडियाच्या धडाकेबाज गोलंदाजीपुढे कांगारुंनी नांग्या टाकल्या. ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ 199 धावांवर बाद झाला. त्यामुळे टीम इंडियापुढे विजयासाठी अवघ्या 200 धावांचे आवाहन ठेवले आहे. अवघी दोन धावसंख्या असताना टीम इंडियाचा कर्णधार रोहीत शर्मा, इशान किशन व

#ICCWorldCup2023 | Australia 199 all out against India pic.twitter.com/R5HBe1PwQx

— ANI (@ANI) October 8, 2023