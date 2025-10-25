234 मोबाईल फोनमुळे आग आणखी पसरली, करनूल बस अपघाताप्रकरणी धक्कादायक खुलासा

कुरनूल बस अपघातात एक मोठा खुलासा झाला आहे. या अपघाताच्या चौकशीत समोर आले आहे की बसमध्ये लागलेली आग 234 मोबाईल फोनमुळे अधिक वेगाने पसरली. खरं तर, बसच्या आत 234 मोबाईल फोनचा एक बॉक्स ठेवलेला होता. शुक्रवारी पहाटे बसला आग लागल्यावर या फोनच्या बॅटऱ्यांमध्ये स्फोट झाला होता.
फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी सांगितले की मोबाईलच्या बॅटऱ्यांमध्ये झालेल्या स्फोटामुळे बसमधील आग आणखी वाढली. या अपघातात 19 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. हा मोबाईल फोनचा बॉक्स फ्लिपकार्ट कंपनीकडे पाठवला जात होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बसमध्ये सुमारे 46 लाख रुपये किंमतीचे 234 स्मार्टफोन ठेवलेले होते. हे फोन हैदराबादमधील व्यापारी मंगानाथ यांनी पाठवले होते. चौकशीत उघड झाले आहे की हे मोबाईल फोन बेंगळुरू येथील एका ई-कॉमर्स कंपनीकडे पाठवले जात होते. तेथून हे फोन ग्राहकांना देण्यात येणार होते. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की फोनच्या बॅटऱ्यांमध्ये आग लागली होती आणि त्यातून स्फोट होत होते.
आंध्र प्रदेश अग्निशमन सेवेचे डीजी पी. वेंकटरमण यांनी सांगितले की आग सुरुवातीला टँकमध्ये झालेल्या लीकमुळे पसरली होती. मात्र, मोबाईल फोनच्या बॅटऱ्या आणि बसमधील एअर कंडिशनिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिकल बॅटऱ्यांमध्ये स्फोट झाल्याने आग झपाट्याने वाढली. त्यामुळे बसच्या मजल्यावर लावलेल्या अॅल्युमिनियमच्या सीट्स वितळल्या. त्यांनी सांगितले की एका बाईकचा पुढचा भाग बसमध्ये अडकला होता आणि त्यामुळे बसच्या फ्युएल टँकमध्ये आग लागली. त्यांनी असेही सांगितले की बसच्या वितळलेल्या शीटमध्ये त्यांनी हाडांचे आणि राखेचे अवशेष पाहिले ज्यावरून या अपघाताची तीव्रता समजू शकते.
बसच्या रचनेतही काही तांत्रिक त्रुटी होत्या. लोखंडाऐवजी हलक्या वजनाच्या अॅल्युमिनियमचा वापर केला गेला होता, जो योग्य नव्हता. बसचे वजन कमी करण्यासाठी हे केले गेले होते, जेणेकरून ती जास्त वेगाने धावू शकेल. परंतु या कारणामुळेच अपघात आणखी भयानक झाला.