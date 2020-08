दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचा कट ‘बीएसएफ’ने उधळला, पाकिस्तानने हिंदुस्थानच्या  हद्दीत खोदला 50 मीटर बोगदा

पाकिस्तानने जम्मूच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर हिंदुस्थानच्या हद्दीत 50 मिटर लांब बोगदा खोदल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. दहशतवादी आणि अंमली पदार्थ तस्करांनी घुसखोरी करण्यासाठी पाकड्यांनी हा बोगदा खोदला होता. सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) सतर्कतेमुळे पाकचा कट उधळला गेला आहे.

On 28 August 2020, alert troops of BSF detected a tunnel of appx 20 feet long of 3-4 feet wide in Indian territory near International Border in Basantar area in District Samba, Jammu. pic.twitter.com/dZS35vvHG4

