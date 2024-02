हा कंत्राटदारासाठी असलेला अर्थसंकल्प, आदित्य ठाकरे यांची टीका

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प फक्त कंत्राटदारांसाठी असल्याची टीका त्यांनी केली. सोशल मीडियावरून आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत टीका केली आहे.

The Budget for the State was presented today.

While it is clearly a contractor driven budget, the point is the current regime is one that only seeks credit for the work done by others.

As for its own agenda/ promises, this regime is only about making promises, none of which…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 27, 2024