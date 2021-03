समोर आली आयेशा आरिफ खानची सुसाईड नोट, आरिफच्या अत्याचारांचा वाचला पाढा

अहमदाबादच्या आयेशा आरिफ खान हिने पती व सासरच्या मंडळींच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली. तिचा आत्महत्येपूर्वीचा साबरमती रिव्हरफ्रंटचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओतून आयेशाने तिचे व्यक्त केलेले दुख ऐकून पूर्ण देश हादरला. त्यानंतर तिचे आई वडिलांसोबतचे शेवटचे संभाषण देखील समोर आले. त्यानंतर आयेशाचा पती आरिफ खान याला पोलिसांनी अटक केली. आयेशाच्या आत्महत्येच्या आठवड्याभरानंतर आयेशाची सुसाईड नोट समोर आली आहे. या सुसाई़ड नोटमधून आयेशाने तिच्यावर होणाऱ्या अनन्वित अत्याचारांबाबत सांगतिले आहे.

A 23 years old girl #Ayesha Khan committed suicide because of dowry system. it was very painful to know, what happened with ayesha.

I am wordless to express my anger against Arif khan (Ayesha’s husband) and his family.#JusticeForAyesha#StopDowrySystem pic.twitter.com/86TKfGj5HL

