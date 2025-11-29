>> स्पायडरमॅन
आपल्या देशात सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून डिजिटल अरेस्ट करण्याचे, दंडाच्या नावाखाली लाखो करोडो रुपये लुबाडण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. यासंदर्भात ठोस कायदा नसल्याने आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे असे गुन्हेगार पकडले जाण्याचे आणि लाटलेला पैसा जप्त होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मात्र इतर देशांनी अशा गुन्ह्यांच्या संदर्भात कडक कायदे बनवण्यास सुरुवात केली असून त्या दृष्टीने मार्गक्रमणदेखील सुरू केले आहे. सिंगापूरने नुकताच यासंदर्भात अॅपल आणि गुगल या दोन कंपन्यांना असे गुन्हे रोखण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा या कंपन्यांना भरभक्कम दंड भरावा लागणार आहे.
इतर देशांप्रमाणे सिंगापूरमध्येदेखील सायबर चोरटे सिंगापूर सरकारच्या gov.sg या सरकारी पोर्टलच्या नावाचा उपयोग करून लोकांना फसवत आहेत. सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून हे चोरटे लोकांचा विश्वास जिंकतात आणि त्यांना स्पूफिंग लिंकवर क्लिक करायला भाग पाडतात. एकदा का त्या लिंकवर लोकांनी क्लिक केले की, काही मिनिटांत त्यांचे बँक खाते रिकामे केले जाते. बरेचदा वैयक्तिक माहितीचीदेखील चोरी केली जाते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या घोटाळ्यांमध्ये तीनपट वाढ झालेली आहे. गेल्या फक्त सहा महिन्यांत अशा 1762 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. सायबर चोरटे लोकांना फसवणुकीचे मेसेज पाठवण्यासाठी Google Message आणि अॅपलच्या iMessageचा प्रामुख्याने उपयोग करत असल्याने या दोन्ही कंपन्यांना सरकारने सक्त ताकीद दिलेली आहे.
अशा प्रकारचे मेसेजेस थांबविण्यासाठी योग्य त्या सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महिन्याच्या शेवटच्या रविवारपर्यंत मुदत दिली असून त्याचे पालन न झाल्यास एक लाख सिंगापुरी डॉलर्स अर्थात साधारण 7 कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.