Asaduddin Owaisi संसदेत असदुद्दीन ओवैसी यांचा ‘जय पॅलेस्टाईन’चा नारा; वाद चिघळण्याची शक्यता

हैदराबादचे खासदार व AIMIM प्रमुख असदुद्दीने ओवैसी यांनी संसदेत आज खासदारकीची शपथ घेतली, मात्र त्यांच्या शपथेमुळे आता वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. औवेसी यांनी शपथ घेताना चक्क जय फिलिस्तीन असा नारा दिला.

ओवैसी यांनी आपल्या शपथेचा शेवट करताना ‘जय भीम, जय तेलंगाना आणि जय पॅलेस्टाईनचा नारा दिला. त्यांच्यावर सध्या मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

#WATCH | AIMIM president and MP Asaduddin Owaisi takes oath as a member of the 18th Lok Sabha; concludes his oath with the words, “Jai Bhim, Jai Meem, Jai Telangana, Jai Palestine” pic.twitter.com/ewZawXlaOB

— ANI (@ANI) June 25, 2024