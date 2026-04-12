हे स्थळ माझ्यासाठी ऊर्जास्रोत’; सुनेत्रा पवारांचे अजित दादांच्या स्मारकाला अभिवादन

आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी रविवारी बारामती येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी प्रमुख अजित पवार यांच्या स्मारकाला भेट देत अभिवादन केले. यावेळी त्यांच्यासोबत पुत्र जय पवारही उपस्थित होते. हे स्थळ माझ्यासाठी ऊर्जास्रोत आहे. जनसेवेसाठी तत्पर राहण्याची प्रेरणा देणारे हे ठिकाण आहे..! असे म्हणत सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवार यांना अभिवादन केले.

यावर्षीच्या सुरुवातीला आपल्या मतदारसंघाकडे जात असताना झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर राज्यातील राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांची महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुखपदाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

बारामती मतदारसंघातील पोटनिवडणूक 23 एप्रिल रोजी होणार असून मतमोजणी 4 मे रोजी होणार असल्याची घोषणा निवडणूक आयोग यांनी केली आहे. या निवडणुकीसाठी सुनेत्रा पवार यांनी गेल्या आठवड्यात उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून त्यांनी बिनविरोध निवडणुकीचे आवाहनही केले आहे. महायुतीच्या पाठिंब्याने त्या ही निवडणूक लढवत आहेत.

दरम्यान, काँग्रेसने सुरुवातीला सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात आकाश मोरे यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनाचा सन्मान राखत काँग्रेसने नंतर त्यांची उमेदवारी मागे घेतली.

