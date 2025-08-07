एक महिना बीटाचा रस पिल्याने मिळतील हे फायदे, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी आपण अनेक प्रकारचे ज्यूस पितो. बीटरूटचा रस पिल्याने शरीराला अनेक प्रकारचा फायदा मिळतो. बीटरूट ही एक मूळ भाजी आहे जी आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जाते. ती अनेक प्रकारे आहारात समाविष्ट केली जाऊ शकते. त्यात असलेले मॅंगनीज, पोटॅशियम, लोह, फोलेट, व्हिटॅमिन बी- 6 आणि व्हिटॅमिन सी आपल्या आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे मानले जातात.

वजन कमी करण्यासाठी बीट हे फार महत्त्वाचे मानले जाते. बीटामध्ये खूप कमी कॅलरीज असतात आणि त्यात चरबी देखील नसते. त्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

बीटाच्या रसामध्ये फायटोन्यूट्रिएंट्स आढळतात. हा घटक खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करू शकतो.

बदाम घालून दूध पिल्याने आरोग्यास मिळतील ‘हे’ अगणित फायदे

अशक्तपणाच्या तक्रारी असलेल्यांसाठी बीट ज्यूस पिणे खूप फायदेशीर मानले जाते. कारण यात लोहाचे प्रमाण चांगले असते. यामुळे अशक्तपणावर मात करण्यास मदत मिळते.

त्वचेशी संबंधित समस्यांवर मात करण्यासाठी दररोज बीटाचा रस घेणे उत्तम मानले जाते. कारण यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी असते, जे त्वचा चमकदार बनवण्यास मदत करू शकते.

बीटाच्या रसात नायट्रेट असते, जे शरीरात नायट्रिक ऑक्साईडमध्ये रूपांतरित होते. यामुळे रक्तदाब कमी करण्यास मदत मिळते.

बीटाच्या रसातील नायट्रेट मेंदूला रक्त प्रवाह सुधारण्यास मदत करते. यामुळे संज्ञानात्मक कार्य आणि स्मरणशक्ती सुधारते.

आपल्या आरोग्यासाठी जवस खाणे का हितावह आहे, वाचा

बीटात दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात, जे शरीरातील दाह कमी करण्यास मदत करतात,

बीटाचा रस यकृत स्वच्छ करण्यास आणि शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करतो,

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

उत्तम आरोग्यासाठी कोणत्या वेळी चालणे हितावह? सकाळी की संध्याकाळी

बदाम घालून दूध पिल्याने आरोग्यास मिळतील ‘हे’ अगणित फायदे

आपल्या आरोग्यासाठी जवस खाणे का हितावह आहे, वाचा

रात्रीच्या वेळी ‘या’ गोष्टी अजिबात खाऊ नका, वाचा

Deepfake साठी सरकार कठोर कायदा करणार, वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतला मोठा निर्णय

अ‍ॅमेझॉनने सीईओसह 110 कर्मचाऱ्यांना काढले

शेअर बाजार कोसळला, गुंतवणूकदारांचे 3 लाख कोटी स्वाहा

साबरमती रिव्हर क्रूझ बंद पडण्याच्या मार्गावर, पंतप्रधान मोदींचा चौथा प्रकल्प पाण्यात

पोस्ट ऑफिसमध्ये आता डिजिटल सुविधा; फेस स्कॅनने खाते उघडणार, पैसेही ट्रान्सफर होणार