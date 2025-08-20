Health Tips – स्मरणशक्ती वाढण्यासाठी अक्रोड सर्वात उत्तम पर्याय, जाणून घ्या अक्रोड खाण्याचे फायदे

सामना ऑनलाईन
|

दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा नाश्त्यासोबत 15 दिवस 2 अक्रोड खाल्ले तर ते हृदय, मेंदू, पचन आणि त्वचेसाठी वरदान ठरू शकते. परंतु कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक टाळला पाहिजे. कोणताही आहार हा प्रमाणात असेल तरच, आपले आरोग्य उत्तम राहील.

सुकामेवा हा आपल्या शरीरासाठी फार महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. आपल्या शरीराला महत्त्वाचे पोषक तत्व हे सुक्या मेव्यातून मिळत असतात. बदाम, अक्रोड, काजू, पिस्ता आणि मनुका यांसारख्या सुक्या मेव्यात प्रथिने, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात.

Health Tips –  हाडांच्या बळकटीसाठी दूधात ‘हा’ एक पदार्थ चिमूटभर घाला होतील खूप सारे फायदे, वाचा

कोलेस्टेट्रालचा त्रास असेल तर अक्रोड खाणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. अक्रोडमध्ये ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडचे प्रमाण चांगले असते, जे हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते. हे वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करते आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) वाढवते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक सारख्या आजारांचा धोका कमी होतो.

सुका मेवा खाल्ल्याने हृदय निरोगी राहते. तसेच आपल्या मेंदूची कार्यक्षमताही वाढते. म्हणूनच आपल्या आहारात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी सुकामेवा हा खूप गरजेचा आहे.

Oral Health Tips – तुम्ही टूथब्रश किती दिवसांनी बदलता? जुना झालेला टूथब्रश तोंडाच्या आरोग्यासाठी किती धोकादायक जाणून घ्या

अक्रोड हे पौष्टिकतेने समृद्ध आहे. तसेच अक्रोड आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. दररोज 2 आठवडे सतत 2 अक्रोड खाल्ले तर शरीरावर आणि मनावर अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतात.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अदानीचे स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर बिल कमी झालेले दाखवा आणि 10 हजार रुपये मिळवा, कुडाळमध्ये शिवसेनेची अनोखी योजना

रत्नागिरीत पावसाचे धूमशान, 48 धरणे तुडुंब भरली

Health Tips – मधुमेहींसाठी ‘हे’ पदार्थ संजीवनीपेक्षा कमी नाहीत, वाचा

Health Tips –  हाडांच्या बळकटीसाठी दूधात ‘हा’ एक पदार्थ चिमूटभर घाला होतील खूप सारे फायदे, वाचा

कळंब तालुक्यात अतीवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करा, आमदार कैलास पाटील यांच्या प्रशासनाला सूचना

वयाच्या 41 व्या वर्षी ‘ही’ अभिनेत्री दुसऱ्यांदा आई होणार

विद्यार्थ्याकडून शिक्षिकेला जिवंत जाळण्याचे कृत्य, एकतर्फी प्रेमातून उचलले टोकाचे पाऊल

vadwani-government-lawyer-vinayak-chandel-found-dead-in-court-premises

Beed News: वडवणीत सरकारी वकिलाने जीवन संपवले

rajapur-flood-water-recedes-kodvali-arjuna-rivers-normalized-jagbudi-still-at-danger-level

Konkan rain update: राजापूरातील पूर ओसरला