गांधी कुटुंबाला धक्का, गृहमंत्रालयाकडून राजीव गांधी फाऊंडेशनचा FCRA परवाना रद्द

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील दोन स्वयंसेवी संस्था – राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट (RGCT) यांचा परकीय योगदान नियमन कायदा (FCRA) परवाना शनिवारी गृह मंत्रालयाने (MHA) रद्द केला. राजीव गांधी फाउंडेशन ही गांधी घराण्याशी संबंधित एक बिगर-सरकारी संस्था आहे.

Centre cancels Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) licence of Rajiv Gandhi Foundation (RGF), NGO associated with Gandhi family, for alleged violations of law: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2022