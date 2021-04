देवभूमीत निसर्गाचे पुन्हा तांडव, हिमस्खलनात 8 ठार; 384 जणांना सुखरूप वाचवण्यात यश

देवभूमी उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एकदा निसर्गाचे तांडव पाहायला मिळाले. चमोली जिल्ह्यात निती खोऱ्यातील सुमना येथे तुफान बर्फवृष्टीनंतर हिमस्खलन झाले. यात आतापर्यंत 8 जणांचा मृत्यू झाला असून 384 जणांना सुखरुप वाचवण्यात यश आले आहे, अशी माहिती हिंदुस्थानी लष्कराने दिली आहे.

याबाबत हिंदुस्थानी लष्कराच्या सेंट्रल कमांडने माहिती देताना सांगितले की, बॉर्डर रोड ऑर्गनायजेशन (BRO)चा एक कँप बर्फाच्या वादळात सापडला. चीन सीमेजवळील जोशीमठ सेक्टरच्या सुमना भागात ही घटना घडली. ही दुर्घटना घडली तेव्हा भापकुंड ते सुमना या रोडवरील बर्फ हटवण्याचे काम सुरू होते. यात 8 जण ठार झाले आहेत.

291 persons have been rescued so far after a BRO Camp came under avalanche yesterday during heavy snowfall in Sumna area of Joshimath Sector in Chamoli district of Uttarakhand: Central Command, Indian Army pic.twitter.com/d4EkctICHI

