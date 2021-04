नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंहला सोडले

नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह यांना सोडून दिले आहे. 3 एप्रिल रोजी छत्तीसगडच्या बिजापुरात नक्षलवाद्यांनी जवानांवर हल्लाकरून राकेश्वर सिंह यांचं अपहरण केलं होतं. या हल्ल्यात 22 जवान शहीद झाले होते तर अनेक जवान जखमी झाले होते.

Maoists untying rope tied to the hands of CoBRA personnel #RakeshwarSinghManhas to release him at ‘jan adalat’ in front of journalists, villagers and social workers in @DistrictBijapur pic.twitter.com/d9xbSe3OFz

