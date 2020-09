चीन नमला, अखेर अरुणाचल प्रदेशमधील 5 नागरिकांची केली सुटका; PLA ने केलं होतं अपहरण

हिंदुस्थान-चीन सीमेवर तणाव असताना चीनच्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) गेल्या शनिवारी अरुणाचल प्रदेशमधील 5 नागरिकांचे अपहरण केले होते. हिंदुस्थानने याचा तीव्र निषेध नोंदवल्यानंतर अखेर चीनला नमते घ्यावे लागले आणि आज या पाचही नागरिकांची सुटका केली. सीमेजवळील किबितू या भागात चीनच्या सैन्याने पाचही नागरिकांना हिंदुस्थानी लष्कराकडे संपवले. लष्करानेही याला दुजोरा दिला आहे.

अरुणाचल प्रदेशच्या सीमाभागात राहणाऱ्या तागिन समुदायाच्या पाच लोकांचे 4 सप्टेंबरला चीनच्या पीएलए सैनिकांनी अपहरण केले होते. तोच सिंगकम, प्रसात रिंगलिंग, डोंग्टू इबिया, तनु बाकर आणि नगारु डिरी अशी पाच जणांची नावे आहेत. काँग्रेस आमदारांनी ट्विट करून याची माहिती दिली होती.

यानंतर या नागरिकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू झाले. सुरुवातीला चीनने आम्ही कोणत्याही हिंदुस्थानी नागरिकाचे अपहरण केले नाही अशी भूमिका घेतली. मात्र लष्करी आणि राजकीय स्तरावर दबाव टाकत हिंदुस्थानने चीनला घेरले. अखेर चीनने माघार घेत या पाच नागरिकांची आज सुटका केली. दरम्यान, सुटकेनंतर आता नियमानुसार पाचही नागरिकांना 14 दिवसांचा क्वारंटाईन कालावधी पूर्ण करावा लागणार आहे. यानंतर त्यांना त्यांच्या कुटूंबियांकडे सोपवण्यात येईल.

किरेण रिजुजी यांचे ट्विट

अरुणाचल प्रदेशमधून अपहरण झालेले हे पाचही लोक चीनच्या सीमेवर सापडल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री किरेण रिजुजी यांनी ट्विटरवर दिली होती. चीनच्या सैन्यानेच ही माहिती दिल्याचे रिजुजी यांनी सांगितले. अरुणाचल प्रदेशमधून हरवलेले पाच जण चीनच्या सीमेवर सापडल्याचे चीनच्या सेनेने सांगितले. यानंतर त्यांना लवकरच हिंदुस्थानकडे सोपवले जाईल तशी कार्यवाही सुरू असल्याचे रिजुजी यांनी म्हटले होते. अखेर आज 12 सप्टेंबरला त्यांची सुटका करण्यात आली. सुटकेनंतर रिजूजी यांनी ट्विट करत हिंदुस्थानी लष्कराला सलाम केला.

China's PLA has handed over our 5 boys to our side here at Kibitu area. I appreciate Indian Army for the smooth return of our citizens. I thank Indian Army Chief, his office and the local Commanders for constantly following up the matter and regularly updating me on the matter. pic.twitter.com/OtUKEa0kaR

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 12, 2020