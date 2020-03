cororna लांब पल्ल्यांच्या गाड्यात आता चादरी, पडदे नाहीत; पश्चिम रेल्वेचा निर्णय

हिंदुस्थानभरात कोरोना व्हायरसची दहशत वाढत आहे. रोगाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी अनेक सार्वजनिक ठिकाणं बंद ठेवण्यात आली आहेत. स्वच्छता राखण्याचे आणि प्रतिबंधात्मक उपायही करण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेकडून लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या चादरी आणि खिडक्यांचे पडदे काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

In the wake of #coronavirus outbreak, Western Railway decided the withdrawal of blankets & curtains from AC coaches as they are not washed every day, as a precautions against #CoronaVirusUpdates@RailMinIndia @PiyushGoyalOffc @drmbct https://t.co/VDvu731DZF

— Western Railway (@WesternRly) March 15, 2020