कोरोना साथीचा रोग, दिल्लीत शाळा, ऑफिसेस बंद राहणार

कोरोना हा साथीचा रोग आल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळा, कॉलेज, ऑफिसेस 31 मार्चपर्यंत बंद राहतील असेही त्यांनी जाहीर केले आहे.

CoronaVirus declared as an epidemic in Delhi ! All cinema halls,schools,colleges(whose examinations have been held)in Delhi to be closed till 31st March. CM @ArvindKejriwal announced it after meeting with LG Anil Baijal. pic.twitter.com/klex7MqMVp — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 12, 2020

चीनमधून आलेला कोरोना विषाणून जगभरात पसरला आहे. हिंदुस्थानात कोरोनाचे 73 रुग्ण आढळले आहेत. म्हणून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राज्यातील शाळा, कॉलेकम ऑफिसेस, चित्रपटगृह 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्यात आले आहेत. ज्या शाळा कॉलेजमध्ये परीक्षा सुरू नाही अशा शाळा बंद राहीतल असेही केजरीवाल यांनी सांगितले.

If the situation of admission of patients arises,then for that situation we have prepared more than 500 beds in our hospitals : @ArvindKejriwal,CM#Corona pic.twitter.com/hMYPaEuyUx — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 12, 2020

हा विषाणू पसरू नये त्यासाठी सर्व प्रयत्न दिल्ली सरकार करत आहे. आजच त्याचा आढावा घेतल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले. एखादा रुग्ण आढळल्यास त्याला विलगीकरण कक्षात ठेवण्यासाठी पुरेश खाटा आहेत, हा आजार घालवण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

We have sufficient beds for quarantine facilities.Empty flats of DUSIB and under construction hospitals will also be readied : @ArvindKejriwal ,CM https://t.co/EUgFkwgwvZ — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 12, 2020

देशात कोरोनाचे एकूण 73 रुग्ण असल्याची माहिती केंद्र सरकरने दिली आहे. तसेच आरोग्य विभागाकडून हेल्पलाईनही जारी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने हेल्पलाईन जारी केली. कोरोनाबाबत कुठलीही माहिती असल्यास +911123978045 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. तसेच [email protected] या ईमेल आयडीही केंद्र सरकारने जारी केले आहे.