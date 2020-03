हिंदुस्थानात कोरोना व्हायरसचा पहिला बळी; कर्नाटकातील कलबुर्गीत 76 वर्षीय रूग्णाचा मृत्यू

चीनमधून जगभरात पाय पसरत असलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे हिंदुस्थानात एकाचा मृत्यू झाला आहे. कर्नाटकातील कलबुर्गी येथील एका 76 वर्षीय वृद्धाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. तसेच कर्नाटकाचे आरोग्य विभागाचे आयुक्त मनोज कुमार मीना यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

Commissioner,Karnataka Health Dept:76-yr-old man from Kalaburagi who passed away&was a suspected COVID-19 patient has been confirmed positive for COVID-19. Contact tracing, isolation&other measures being taken. Telangana Govt. has also been informed as he went to a hospital there

— ANI (@ANI) March 12, 2020