राज्यात संचारबंदी लागू; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा

महाराष्ट्रात सोमवारपासून संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केला आहे. ‘महाराष्ट्र करोनच्या धोकादायक उंबरठ्यावर आहे. बिकट परिस्थिती आणायची नसेल तर सरकारचे निर्देश काटेकोरपणे ऐका’, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या सीमा करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. संचारबंदीदरम्यान रस्त्यावर 5 पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येऊ नये, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यादरम्यान जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य तसंच इतर आवश्यक सेवा सुरु राहतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून नाईलाजाने संचारबंदी लागू करावी लागत असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले आहेत. माझा विश्वास आहे आपण सगळे मिळून या संकटावर मात करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.

Today I am compelled to announce a statewide curfew. People were not listening and we are compelled: Maharashtra CM Uddhav Thackeray #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/BkVJ23qOOb

— ANI (@ANI) March 23, 2020