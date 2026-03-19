दिल्लीत पालम भागात इमारतीला भीषण आग, एकाच कुटुंबातील ९ जणांचा होरपळून मृत्यू

दिल्लीतील पालम परिसरातून एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. बुधवारी पहाटे एका निवासी इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील ९ सदस्यांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून मृतांमध्ये लहान मुलांचाही समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पालम भागातील एका बहुमजली इमारतीमध्ये ही आग लागली. आग इतकी भीषण होती की, कुटुंबातील सदस्यांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. पहाटेच्या वेळी सर्वजण गाढ झोपेत असताना ही दुर्घटना घडली. आगीचा धूर आणि ज्वालांनी संपूर्ण इमारतीला वेढले होते, ज्यामुळे गुदमरून आणि भाजल्यामुळे ९ जणांचा जागीच मृत्यू झाला.
घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवले आणि इमारतीत अडकलेल्या इतर काही जणांना सुखरूप बाहेर काढले. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.