हिंद महासागरात केम प्लुटो जहाजावर इराणचा ड्रोन हल्ला

अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी हिंद महासागरातील रासायनिक टँकरवर ड्रोन हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यानंतर जहाजाने पेट घेतला. वेळीच आग विझवल्याने मोठे नुकसान होण्यापासून बचावले.

हे जहाज सौदी अरेबियाहून हिंदुस्थानातील मंगळूरूच्या दिशेने येत होते. पेंटागॉनने म्हणजेच अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार, जपानी मालकीचे, नेदरलँड्स चलित Chem Pluto जहाजावर लायबेरिन घ्वज असल्याचे पेंटागॉनकडून सांगण्यात आले आहे. शनिवारी सकाळी 10 वाजता गुजरातच्या वेरावळ किनारपट्टीपासून 200 नॉटिकल मैल अंतरावर असताना हा ड्रोन हल्ला झाला. इराणकडून एकतर्फी हल्ला करण्यात आला असल्याचे पेंटागॉनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

Indian Coast Guard Ship Vikram is escorting the MV Chem Pluto and they are expected to reach off Mumbai by tomorrow. ICGS Vikram reached the distressed ship last evening itself and is moving in Indian waters at the moment: Indian Coast Guard officials

