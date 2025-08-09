Operation Sindoor – S-400 ने पाकिस्तानचे 5 लढाऊ विमानं, मोठे एअरक्राफ्ट पाडले; हवाई दल प्रमुखांचा दावा

सामना ऑनलाईन
पहलगाम हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये घुसून हल्ला केला होता. हिंदुस्थानने ऑपरेशन सिंदूर राबवत दहशतवादी तळ नष्ट केले होते. यावेळी पाकिस्तानने हिंदुस्थानवर हल्ला करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. यावेळी हिंदुस्थानने केलेल्या पलटवारमध्ये पाकिस्तानचे पाच लढाऊ विमानं आणि एक मोठे एअरक्राफ्ट एस-400 या हवाई संरक्षण प्रणालीने पाडल्याचा दावा हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह यांनी बंगळुरू येथे बोलताना केला.

