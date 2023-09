हाफिज सईदचा मुलगा बेपत्ता, पाकड्यांचे धाबे दणाणले

हिंदुस्थानसाठी मोस्ट वाँटेड असलेला कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईद याचा मुलगा बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळत आहे. सोशल मीडियावर काही माध्यमांनी आपल्या एक्स हँडलवरून हा दावा केला आहे की, हाफिज सईदचा मुलगा कमालुद्दीन सईद मंगळवार संध्याकाळपासून बेपत्ता आहे.

टाइम्स अल्जेब्रा या नावाच्या एका एक्स हँडलवरून हा दावा करण्यात आला आहे. कमालुद्दीन सईदला काही अज्ञातांनी पळवून नेल्याचं या हँडलचं म्हणणं आहे. कमालुद्दीन सईदला पेशावरवरून काही अज्ञात लोकांनी गाडीत बसवलं आणि पळवून नेलं. आयएसआय ही पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था देखील त्याचा माग काढण्यात यशस्वी झालेली नाही आणि त्याचा काही मागमूसही लागलेला नाही. या घटनेनंतर आयएसआय आणि अन्य पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांचे धाबे दणाणले आहेत.

BIG BREAKING NEWS – Kamaluddin Saeed, one of the son of India’s most wanted terrorist Hafiz Saeed, is missing since yesterday 🔥🔥

Kamaluddin Saeed is taken by some unknown Car riders from Peshawar. ISI still has not succeeded in tracing him & has no clues.

ISI & other Pakistan… pic.twitter.com/gXWR8iqtsg

— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) September 27, 2023