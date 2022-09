पुण्यासाठी IMD कडून ऑरेंज अॅलर्ट; ओडिशा, गुजरातमध्येही मुसळधार

मुसळधार पावसाने देशाच्या अनेक भागात कहर केला आहे आणि हवामान विभागाने (IMD) कोकण किनारपट्टी आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. पुण्यातील अनेक भागांत रविवारी मुसळधार पाऊस झाला, अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचले होते, त्याचा परिणाम वाहतुकीवर झाला आणि प्रचंड वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले. काही भागात वीजपुरवठा खंडित होऊन जनजीवन ठप्प झाले होते. रविवारी सायंकाळी 5 ते 7 या वेळेत शहरात जोरदार पाऊस झाला.

Isolated heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over Odisha, Chhattisgarh, Vidarbha and East Madhya Pradesh during 11th-13th; West Madhya Pradesh, ghat areas of Madhya Maharashtra, Konkan & Goa and Gujarat Region during next 5 days; pic.twitter.com/BkyRdv88UG

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 11, 2022