LAC वर 10 दिवसात तीनदा गोळीबार, हिंदुस्थान-चीन सीमेवरील परिस्थिती गंभीर

हिंदुस्थान- चीन सीमेवरील परिस्थिती गंभीर असून अनेक बैठका होऊनही यावर तोडगा निघालेला नाही. अशातच गेल्या 20 दिवसात एलएसीवर गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्याने इतक्यात तणाव निवळण्याची शक्यता नाही. गेल्या 45 वर्षात पहिल्यांदाच चीन सीमेवर गोळीबार झाला आहे. त्यामुळे येथील परिस्थिती गंभीर असल्याचे लष्करप्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘एएनआय’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हिंदुस्थान-चीन सीमेवर तणाव असताना 29 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान पहिल्यांदा गोळीबाराची घटना घडली. पैंगोंग त्सो सरोवराच्या दक्षिण भागात महत्वाच्या टेकड्यांवर हिंदुस्थानने नियंत्रण मिळवले. हिंदुस्थानचे सैनिक उंचावर बसल्याने चिनी सैन्य त्यांच्या टप्प्यात आले. यामुळे बिथरलेल्या चिनी सैनिकांनी हिंदुस्थानी जवानांकडे आगेकूच केली. यादरम्यान हवेत गोळीबार करण्यात आला. गोळीबारची दुसरी घटना 7 सप्टेंबरला मुखपारी टेकडीजवळ घडली.

तिसरी घटना 8 सप्टेंबरला पैंगोंग त्सो सरोवराच्या उत्तरी किनाऱ्यावर घडली. यात दोन्ही देशांच्या जवानांनी 100 हुन अधिक राउंड फायर केल्याने परिस्थिती गंभीर झाली. चिनी सैन्याने हिंदुस्थानी चौक्याकडे आगेकूच केल्याने इशाऱ्यासाठी हवेत गोळीबार करण्यात आला. चिनी सैनिकांच्या आक्रमक व्यवहारामुळे ही घटना घडल्याचे, सैन्याच्या सुत्रांनी सांगितले.

Three firing incidents between India-China in last 20 days in Eastern Ladakh

