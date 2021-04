धक्कादायक आहे वाढता कोरोनाग्रस्तांचा आकडा, वाचा अपडेट आकडेवारी

देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाच्या वाढत्या संख्येने सर्व रेकॉर्ड तोडले आहेत. गेल्या 24 तासातील वाढ ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ असून तब्बल 1 लाख 31 हजार 968 रुग्ण आढळले तर 780 जणांचा मृत्यू झाला. 61899 कोरोनाग्रस्त बरे झाले आहेत.

India reports 1,31,968 new #COVID19 cases, 61,899 discharges, and 780 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,30,60,542

Total recoveries: 1,19,13,292

Active cases: 9,79,608

Death toll: 1,67,642

Total vaccination: 9,43,34,262 pic.twitter.com/Qv7eQnm5M7

