पंड्याला कर्णधार करताच अनफॉलो मुंबई इंडियन्स ट्रेंडिंगवर, तासाभरात लाखो चाहत्यांनी सोडली साथ

आयपीएलच्या आगामी हंगामासाठी पाच वेळच्या विजेत्या मुंबई इंडियन्स संघाने आज धक्कादायक निर्णय घेतला. रोहित शर्माला डावलून हार्दिक पंड्याला कर्णधार करण्यात आले. हा निर्णय चाहत्यांच्या पचनी पडलेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर अनफॉलो मुंबई इंडियन्स ट्रेंडिंगवर असून तासाभरात लाखो चाहत्यांनी मुंबई इंडियन्सची साथ सोडली आहे.

Mumbai Indians lost 400k followers in just 1 hour. That's the Power of Captain Rohit Sharma 🦁#RohitSharma𓃵 | #MumbaiIndians | #HardikPandya pic.twitter.com/isB0mLyYCo

— Immy|| 🇮🇳 (@TotallyImro45) December 15, 2023