IPL 2025 – पोलिसांच्या सूचनेवरून आयपीएलच्या वेळापत्रकात बदल, KKR Vs LSG सामन्याची तारीख बदलली

आयपीएल 2025 च्या 19 व्या सामन्याची तारीख बदलण्यात आली आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात 6 एप्रिल रोजी दुपारी 3.30 वाजता ईडन गार्डन्सवर सामना रंगणार होता. परंतु पोलिसांनी सामन्याची तारीख बदलण्यास सांगितले होते. त्यामुळे या सामन्याची तारीख बदलण्यात आली आहे.

Match No. 19 of #TATAIPL 2025 between #KKR and #LSG at Eden Gardens, Kolkata has been rescheduled from Sunday, April 6th to Tuesday, April 8th at 3.30 PM IST.

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2025