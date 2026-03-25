मोदी भूमिकाच घेत नाहीत, देशाला भोगावं लागेल! – राहुल गांधी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
Rahul Gandhi Challenges PM Modi to Cancel US Trade Agreement

इराण-अमेरिका युद्धाच्या मुद्दय़ावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज पंतप्रधान मोदींवर पुन्हा निशाणा साधला. ‘नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केलेले भाषण असंबद्ध होते. मुद्दय़ाला धरून नव्हते. ते हिंदुस्थानचे पंतप्रधान म्हणून बोलत आहेत असे दिसायला पाहिजे होते, पण त्यांनी भूमिकाच घेतली नाही. देशाला याचे परिणाम भोगावे लागतील,’ अशी भीती राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली.

संसद भवनाच्या आवारात ते पत्रकारांशी बोलत होते. ‘मोदींची पर्सनल फॉरिन पॉलिसी हीच आपल्या देशाची फॉरिन पॉलिसी झाली आहे. जगभरात हा विनोदाचा विषय झाला आहे,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. एखाद्या देशाचे पंतप्रधान जेव्हा शरणागती पत्करतात तेव्हा त्या देशाचे परराष्ट्र धोरण आपोआपच कमकुवत होते. धोरणाशी तडजोड करावी लागते. आपले तेच झाले आहे. नरेंद्र मोदी काय करू शकतात आणि काय करू शकत नाहीत हे डोनाल्ड ट्रम्प यांना चांगले माहीत आहे,’ असे राहुल म्हणाले.

कोविडमध्ये किती लोक मेले हे ते विसरले!

‘मोदी म्हणतात की कोविडसारखी वेळ येणार आहे. पण कोविडच्या काळात यांच्या सरकारने काय केले हे ते विसरले आहेत. किती लोक मेले होते, काय शोकांतिका झाली होती हेच ते विसरून गेले आहेत. समज नाही,’ असा खोचक टोला राहुल गांधी यांनी हाणला.

‘मोदी सरकारनं स्ट्रक्चरल चूक केलीय. परराष्ट्र धोरणाचा पायाच उखडून टाकलाय. तो दुरुस्त होण्यासाठी खूप वेळ लागेल आणि मोदी ते करू शकत नाहीत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य 25 मार्च 2026, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

supreme court

धर्म बदलल्यास जातही जाणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

राजकारणाची आयपीएल झाली कोण कोणाच्या संघात तेच कळत नाही – उद्धव ठाकरे

होर्मुझ बंदीवर मोदींना ट्रम्प कॉल

चाकणकर आणि केसरकर यांचीही चौकशी? ’भोंदूबाबा अशोक खरातप्रकरणी सरकार ऍक्शन मोडवर

सोनिया गांधी यांची प्रकृती बिघडली, दिल्लीतील सर गंगा राम रुग्णालयात दाखल

हिंदुस्थानसोबत आमचे घनिष्ठ संबंध, आम्हाला अमेरिकेवर विश्वास नाही; इराणचे वक्तव्य

आता सगळी गुपिते उघड झाली, निवडणूक आयोगाच्या पत्रावर भाजपचा शिक्क्यावरून ममता बॅनर्जी यांचा हल्लाबोल

Gujrat Earthquake – टोंगानंतर गुजरातच्या राजकोट जिल्ह्यात भूकंपाचा धक्का