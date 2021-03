JammuKashmir शोपियान भागात चकमक सुरू, एका दहशतवाद्याचा खात्मा

जम्मू कश्मीरच्या शोपियान भागात सुरक्षा दलांची दहशतवाद्यांसोबत चकमक सुरू आहे. या चकमकीत एका दहशतवाद्याला कंठस्नान घालण्यात हिंदुस्थानी सुरक्षा दलांना यश आलं आहे.

शोपियानच्या रावलपोरा भागात हिंदुस्थानी सैन्य आणि निमलष्करी दलाची संयुक्त मोहीम सुरू आहे. कश्मीर पोलिसांना या भागात दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर रावलपोरा भागात हिंदुस्थानी सैन्य, सीआरपीएफ आणि जम्मू कश्मीर पोलिसांनी संयुक्तरित्या शोधमोहीम राबवली.

शनिवारी रात्रभर ही मोहीम सुरू होती. येथे झालेल्या एका चकमकीत एका दहशतवाद्याला कंठस्नान घालण्यात यश आलं आहे. या परिसराची नाकाबंदी करण्यात आली असून अद्यापही शोध मोहीम सुरू आहे.

#UPDATE: One terrorist killed in the encounter with security forces in Rawalpora area of Shopian, joint operation is underway.#JammuAndKashmir

