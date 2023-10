मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! उद्या ‘या’ मार्गावर जम्बोब्लॉक, घराबाहेर पडण्यापूर्वी वेळापत्रक पहा

सुट्टीचा दिवस म्हणून रविवारी घराबाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. पश्चिम रेल्वेने चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल दरम्यान उद्या 8 ऑक्टोबर रोजी जम्बोब्लॉक घेतला आहे. त्यामुळे या काळात पश्चिम रेल्वे मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना कसरत करावी लागणार आहे.

पश्चिम रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल अप आणि डाउन जलद मार्गावर रविवारी सकाळी 10.35 ते दुपारी 3.35 दरम्यान जम्बोब्ल़ॉक घेण्यात येणार आहे. ट्रॅक, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभाल- दुरुस्तीच्या कामासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार असून या काळात अप आणि डाउन जलद मार्गावरील लोकल फेऱ्या धीम्या मार्गावर वळविण्यात येणार आहेत. यामुळे काही लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार असून काही विलंबाने धावणार आहेत.

मध्य रेल्वेवर कोणताही ब्लॉक नाही

दरम्यान, मध्य रेल्वेकडून ट्रॅक आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी दर रविवारी मेगा ब्लॉक घेतला जातो. मात्र उद्या मध्य रेल्वेवर कोणताही मेगा ब्लॉक नाही. यामुळे या रविवारी कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. तर दुसरीकडे पनवेल यार्ड आणि वाडीबंदरमधील रेल्वेसंबंधी कामांसाठी घोषित केलेला रात्रीचा ब्लॉक वेळेनुसार पार पडणार आहे.

