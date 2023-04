अतिक अहमदच्या हत्येवर कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केले 8 प्रश्न

अटकेत असलेला उत्तर प्रदेशमधील गँगस्टर अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ अहमद या दोघांची शनिवारी पोलिसांच्या सुरक्षेत असतानाच गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. संपूर्ण देशात या प्रकरणाची चर्चा आहे. या हत्येचा व्हिडीओ अनेक वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित झाला असून त्यानंतर त्याच्या हत्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी या हत्येच्या घटनेवर 8 प्रश्न विचारले आहेत.

सिब्बल यांनी आपल्या ट्विटरच्या माध्यमातून हे प्रश्न विचारले आहेत. त्यांचा पहिला प्रश्न त्यांच्या वैद्यकीय चाचणीच्या वेळेवर उपस्थित केला आहे. रात्री दहा वाजता वैद्यकीय तपासणी का केली गेली? दुसरं म्हणजे, दोघांची प्रकृती स्थिर असताना इतकी घाई का केली? तिसरा प्रश्न म्हणजे अहमद भावंडांना आरामात चालवत का नेण्यात आलं? चौथा प्रश्न म्हणजे माध्यमांना तिथे येण्याची पूर्ण मुभा कशी काय होती?

Atiq & Ashraf

(The art of elimination)

Odd:

1) 10pm for medical check up ?

2) No medical emergency

3) made victims walk

4) open to media?

5) assassins unknown to each other at the spot ?

6) weapons above 7lakhs

7) well trained to shoot !

8) All 3 surrendered

— Kapil Sibal (@KapilSibal) April 17, 2023