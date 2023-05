Karnataka election result सर्व आमदारांना ‘एअरलिफ्ट’ करणार, घोडेबाजार रोखण्यासाठी काँग्रेसचा निर्णय

कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारली आहे. सुरुवातीच्या कलांमध्ये काँग्रेसने बहुमताचा आकडा पार केल्याचे दिसत आहे, दुसरीकडे भाजपची मात्र पिछेहाट झाली आहे. निकालाचे चित्र हळूहळू स्पष्ट होत असून काँग्रेसच्या गोटातील हालचालींना वेग आला आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये झाला तसा घोडेबाजार होऊ नये यासाठी काँग्रेस सतर्क झाली असून सर्व आमदारांना एअरलिफ्ट केले जाण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसने सर्व विजयी आमदारांना बंगळुरूमध्ये बोलावले आहे. उमेदवारांसाठी हेलिकॉप्टरचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्व आमदार बंगळुरूला आल्यानंतर येथून विशेष विमानाने सर्वांना हैदराबाद येथे नेले जाईल अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. हैदराबादमध्ये आमदारांसाठी एक रिसॉर्टही बूक करण्यात आले आहे. घोडेबाजार थांबवण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळतेय.

K’taka poll results: Congress asks all its MLAs to reach Bengaluru as trends show lead

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 209 जागांचे कल हाती आले आहेत. यात काँग्रेस 112, भाजप 71 आणि जेडीएस 23 जागांवर आघाडीवर असल्याचे दिसतेय. काँग्रेसला बहुमतासाठी अवघ्या एका जागेची आवश्यकता आहे.

Karnataka elections | Congress inches towards the halfway mark of 112, leads in 110 constituencies while BJP leads in 71 seats and JD(S) in 23, as per trends for 209 of 224 Assembly constituencies.#KarnatakaElectionResults pic.twitter.com/9tApdBlMzd

— ANI (@ANI) May 13, 2023