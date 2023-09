निपाह व्हायरस: केरळमध्ये कशी आहे परिस्थिती? आरोग्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

केरळमध्ये निपाह व्हायरसनं टेन्शन वाढवलं आहे. निपाहच्या पार्श्वभूमीवर केरळात मोठ्याप्रमाणात दक्षता घेतली जात असून केंद्रीय पथकानं देखील तेथील आरोग्य यंत्रणा आणि परिस्थितीची पाहणी केली आहे. दरम्यान, केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

On Nipah virus, Kerala Health Minister Veena George says, “61 samples have been tested since yesterday evening and night and they are all negative. The condition of the Nipah patients stable, as per the doctors’ report, the 9-year-old boy is improving clinically” pic.twitter.com/4jLhgptNmC

— ANI (@ANI) September 20, 2023