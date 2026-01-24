पपईचा वापर केसांसाठी केल्याने काय परिणाम होतात, जाणून घ्या

पपईचे आपल्या आहाराच्या दृष्टीनेही अनेक फायदे आहेत. तसेच पपई मास्क आपण त्वचेवर सुद्धा लावू शकतो. पपईपासून आपण केवळ फेस पॅक बनवू शकत नाही तर त्यामधून केसांचा मास्क सुद्धा बनवता येईल. पपई हेअर मास्कमध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. कोरड्या निर्जीव केसांसाठी हे खूपच फायदेशीर आहे.
लिंबाची साल आपल्या आरोग्यासाठी किती फायदेशीर आहे, जाणून घ्या
अलीकडे तरुण वयोगटातील मुलींमध्ये केसगळतीचे प्रमाण खूपच वाढताना दिसत आहे. नवनवीन हेअर स्टाइल करून तसेच रासायनिक प्रक्रियेमुळे तरुणींमध्ये केसगळतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.
दिवसभर उर्जावान राहण्यासाठी आपल्या आहारात कोणती फळे समाविष्ट करायला हवीत, वाचा
पपईचे आरोग्यासाठी बरेच फायदे आहेत. हे आपल्या त्वचा आणि केसांसाठी देखील फायदेशीर आहे. त्यात व्हिटॅमिन ए आणि सी समृद्ध आहे. ते पौष्टिक फायद्यासाठी ओळखले जातात. आपण पपईपासून फेस पॅकच तयार करू शकत नाही तर त्यापासून केसांसाठी मास्क सुद्धा तयार करू शकतो. पपई हेअर मास्कमध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. कोरड्या निर्जीव केसांसाठी हे फायदेशीर आहे.
पपईचे काही ताजे तुकडे ब्लेंडरमध्ये ठेवा आणि पपईचा लगदा तयार करा. एका भांड्यात 2 चमचे पपईचा लगदा घ्या आणि त्यात समान प्रमाणात नारळ तेल मिसळा. यासह आपल्या केसांवर लावावे, आणि चांगली मालिश करावी. पपईच्या केसांचा मास्क सुमारे एक तासासाठी तसेच ठेवावे. त्यानंतर सौम्य शैम्पूने केस धुवावे. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा लावावा.
पपईचा लगदा करण्यासाठी काही पपईचे चौकोनी तुकडे घ्यावेत. त्यानंतर या लगद्यापासून रस काढावा. त्यातील 2 चमचे पपईचा रस घ्यावा. त्यात 2 चमचे दही घाला. हे पपई हेअर मास्क केसांवर लावावे. हलक्या हाताने हळूवारपणे मालिश करा. आपले केस शॉवर कॅपने किमान 30 ते 40 मिनिटे तसेच झाकून ठेवावे. त्यानंतर सौम्य शैम्पूने केस धुवावे. हा मास्क आठवड्यात किमान एकदा केसांना लावावा.