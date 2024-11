Live Mumbai Thane Result Update – वांद्रे पूर्व मधून वरुण सरदेसाई आघाडीवर

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. मुंबईत एकूण 36 तर ठाण्यात 24 मतदार संघ आहेत.

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader & candidate from Mahim Assembly constituency, Mahesh Sawant visits Shree Siddhivinayak Ganapati temple in Mumbai

He says, “…I have come here to take blessings.” pic.twitter.com/afrBqvtG1L

