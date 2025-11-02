15 वर्षांच्या मुलाकडून मोठ्या भावाचा खून, गरोदर वहिनीवर बलात्कार करून तिचीही केली हत्या

गुजरातमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका 15 वर्षांच्या मुलाने पोलिसांच्या चौकशीत जे काही कबूल केले ते ऐकून सर्वजण थक्क झाले. आरोपी मुलाने प्रथम आपल्या मोठ्या भावाला बेदम मारहाण करून ठार मारले आणि नंतर घाबरलेल्या, गरोदर वहिनीवर बलात्कार केला. त्यानंतर त्याने वहिनीचीही अत्यंत क्रूरपणे हत्या केली. ही घटना जूनागढ शहरापासून सुमारे 50 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका गावात घडली. हे कुटुंब मूळचे बिहारमधील आहे.
ही अंगावर काटा आणणारी घटना 16 ऑक्टोबर रोजी घडली होती, आणि शुक्रवारी मृतदेह सापडल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा झाला. या हत्याकांडाचा खुलासा तेव्हा झाला जेव्हा बिहारमध्ये राहणाऱ्या मृत महिलेच्या माहेरच्यांनी विसावदर पोलिसांशी संपर्क साधला.
आत्तापर्यंतच्या तपासात हे स्पष्ट झाले आहे की आरोपी मुलगा एका डेअरीत काम करत होता. तो आपल्या मोठ्या भावावर अतिशय संतापलेला होता, कारण भावाने त्याला वारंवार मारहाण केली होती आणि त्याचे पैसे हिसकावले होते. आरोपीने पोलिसांसमोर कबूल केले की त्याने लोखंडी रॉडने भावाच्या डोक्यावर वार केले.
भावाचा खून झाल्यानंतर वहिनीने देवराचा हा राक्षसी अवतार पाहिला आणि ती घाबरली. तिने जीव वाचवण्यासाठी विनंती केली. त्यावर मुलाने सांगितले की, “जर तू माझ्याशी संबंध ठेवशील तर मी तुला सोडतो.” त्यानंतर त्याने सहा महिन्यांची गर्भवती वहिनीवर बलात्कार केला. मात्र, नंतर त्याला वाटले की ती त्याचे रहस्य उघड करू शकते. त्यामुळे त्याने गुडघ्याने तिच्या पोटावर वार केले आणि गळा दाबून तिची हत्या केली. त्याने इतक्या निर्दयीपणे मारहाण केली की भ्रूण गर्भाशयातून बाहेर आला.
पोलिसांनी आरोपीच्या आईलाही अटक केली आहे, कारण तिने मुलाला मृतदेह गाडण्यात मदत केली होती. पोलिसांनी जेव्हा मृतदेह बाहेर काढले तेव्हा ते नग्न अवस्थेत होते. पुरुषाचा मृतदेह गंभीर जखमी अवस्थेत होता, तर महिलेच्या शरीरावरही कपडे नव्हते. भ्रूण गर्भाशयातून बाहेर पडलेला होता. दोन्ही मृतदेह पाच फूट खोल खड्ड्यात गाडले गेले होते आणि कपडे जाळून टाकण्यात आले होते. पोलिसांच्या मते, जेव्हा हा गुन्हा घडला तेव्हा आरोपीची आईही घटनास्थळी उपस्थित होती.
आरोपीने वहिनीवर बलात्कार केल्याची कबुली दिली आहे. मात्र, पोलिस वैद्यकीय अहवालाची पुष्टी होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. मृत महिलेच्या माहेरच्यांनी जेव्हा सासूशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिने सांगितले की दोघांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. पण जेव्हा त्यांनी अपघाताच्या छायाचित्रांची मागणी केली तेव्हा ती वेगवेगळी कारणे सांगू लागली. संशय वाढल्यानंतर कुटुंबातील काही सदस्य बिहारमधील खगडिया येथून विसावदर येथे आले आणि पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सांगितले की हिम्मतनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोणताही अपघात झाला नाही. त्यानंतर जेव्हा पोलिसांनी मुलगा आणि त्याची आई यांच्याकडे चौकशी केली, तेव्हा संपूर्ण सत्य बाहेर आले.