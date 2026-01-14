Mumbai News – निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या दिमतीला ‘अ‍ॅक्वा लाईन’; भुयारी मेट्रो उद्या मध्यरात्रीपर्यंत धावणार

सामना ऑनलाईन
|

महापालिका निवडणुकीसाठी मुंबई सज्ज झाली आहे. उद्या 15 जानेवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. मतदानाच्या कार्यात गुंतलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबई मेट्रोच्या ‘अ‍ॅक्वा लाईन’ने (मेट्रो-3) कंबर कसली आहे. मतदानाच्या दिवशी निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या सोईसाठी भुयारी मेट्रोची सेवा गुरुवारी मध्यरात्रीपर्यंत सुरु राहणार आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी भुयारी मेट्रोच्या विशेष अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेळेत केंद्रावर पोहोचता यावे, यासाठी मेट्रोची सेवा पहाटे 5.00 वाजल्यापासूनच सुरू होईल. तसेच, रात्री उशिरापर्यंत कामावरून परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही सेवा मध्यरात्री 12.00 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. सामान्य दिवसांच्या तुलनेत मतदानाच्या दिवशी या विशेष फेऱ्यांमुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर होणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रत्नागिरी जिल्ह्यात 56 गट; 112 गण, 11 लाख 73 हजार मतदार बजावणार आपला हक्क

मुंबईत ताडदेवमध्ये भाजप उमेदवाराकडून पैसे वाटप, गुजराती मतदारांनी विरोध करताच काढला पळ

Ratnagiri News – महाराष्ट्राच्या हद्दीत घुसखोरी करत मासेमारी, साखरीनाटे बंदरात परप्रांतीय मच्छिमार नौका पकडली

निवडणूक आयोगाने मतदानाची वेळ कमी केली, आता ‘ही’ असेल वेळ

प्रयागराजच्या माघ मेळाव्यात पुन्हा अग्नीतांडव, 24 तासांतील दुसरी घटना

Ratnagiri News – चिपळूणच्या परशुराम डोंगरावर भीषण वणवा, संपूर्ण परिसरात धुराचे प्रचंड लोट

शोकसभेहून घरी परतत चालकाचे नियंत्रण सुटले, ट्रक आणि कारच्या धडकेत 6 महिलांचा मृत्यू

मतांसाठी काहीपण! 200 भटक्या कुत्र्यांना विषारी इंजेक्शन देऊन ठार मारलं

रात्र वैऱ्याची आहे… यावेळी मराठी माणूस चुकला तर मग पुन्हा संधी नाही, बाळा नांदगावकर यांची भावनिक पोस्ट