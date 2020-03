निर्भया प्रकरण- फाशी टाळण्यासाठी दोषी मुकेशची नवी याचिका; घटनास्थळी नसल्याचा दावा

दिल्लीतील निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 20 मार्चला त्यांना फासावर लटकवण्यात येणार आहे. त्यासाठी डेथ वाँरंट जारी करण्यात आले आहे. ही फाशीची शिक्षा टाळण्यासाठी दोषींचे हरप्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. या दोषींनी आपली फाशीची शिक्षा रद्द करावी, अशी मागणी करत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. तसेच या प्रकरणातील एक दोषी मुकेश सिंह याने नवी दिल्ली उच्च न्यायालयात नव्याने एक याचिका दाखल केली आहे.

2012 Delhi gang-rape: ML Sharma, lawyer of one of the death row convicts Mukesh, approaches a Delhi court & claims that he (Mukesh) was arrested from Rajasthan on 17th Dec, he was not there at the crime spot at the time of the incident. He has also alleged torture at Tihar Jail.

