कोरोनाची दुसरी लाट नाही, ही तर ‘त्सुनामी’, ऑक्सिजन पुरवठा रोखणाऱ्याला फासावर लटकवू – हाय कोर्ट

देशासह राजधानी दिल्लीतील कोरोना स्थिती दिवसेंदिवस खराब होत आहे. अनेक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता भासत असून यामुळे रुग्णांना प्राण गमवावे लागत आहेत. ऑक्सिजनची कमतरता दूर करण्यासाठी आणि पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी दिल्लीतील चार रुग्णालयांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ‘ही दुसरी लाट नाही तर त्सुनामी’, असल्याचे म्हटले आहे.

दिल्लीतील महाराजा अग्रसेन रुग्णालय, जयपूर गोल्डन रुग्णालय, सरोज रुग्णालय आणि बत्रा रुग्णालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे कान टोचत ऑक्सिजन टँकरच्या खरेदीसाठी कसोशीने प्रयत्न करा, असे आदेश दिले. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय राखण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनचा पुरवठा करणाऱ्यांना दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजनची संपूर्ण माहिती देण्याचे सांगितले आहे. तसेच ऑक्सिजनचा पुरवठा रोखणाऱ्या सोडणार नाही, त्याला फासावर लटकवू, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले.

Delhi High Court Division Bench of Justice Vipin Sanghi & Justice Rekha Palli begins hearing a plea by Maharaja Agarsen Hospital regarding a shortage of oxygen. pic.twitter.com/n4UObucGKt

कोरोनाची ही दुसरी लाट नसून त्सुनामी आहे. आगामी काळात रुग्णवाढीचा वेगही वाढणार आहे. मे मध्ये रुग्णवाढीचा दर सर्वाधिक असेल असा अंदाज आहे. हे सर्व पाहता सरकारची काय तयारी आहे? असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. याला उत्तर देताना दिल्ली सरकारने न्यायालयात सांगितले की, केंद्र सरकारने आम्हाला 480 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र पुरवठा करण्यात आलेला नाही. यावर उच्च न्यायालायने हा पुरवठा कधीपर्यंत सुरळीत होईल असा सवाल केंद्र सरकारला केला.

Delhi HC asks the Centre when is the allocated 480 MT of oxygen coming to Delhi.

Court says the smooth and full allocated supply of oxygen to Delhi can resolve the many problems

— ANI (@ANI) April 24, 2021