Pandharpur News – श्री विठ्ठल आणि रूक्मिणी मातेस पारंपरिक पोशाखासह अलंकार परिधान

परंपरेप्रमाणे खंडेमहानवमी दसऱ्यानिमित्त श्री विठ्ठल व माता रुक्मिणीला पारंपारिक पोषाखासह अलंकार परिधान करण्यात आले. रूक्मिणी मातेस श्री विजयालक्ष्मी पोशाख परिधान करण्यात आला. श्री विठ्ठलास सोन्याची पगडी, नामनिळाचा, कौस्तुभ मणी, दंड पेठ्या जोड, कंगन जोड, हिऱ्याचा मोत्याचा तुरा, शिरपेच लहान, मोत्याची एक पदरी आणि दोन पदरी कंठी, बाजीराव कंठा, पुतळ्यांची माळ, मोहरांची माळ, तुळशीची एक पदरी माळ, बोरमाळ तीन पदरी, हिऱ्यांचे पैंजण, नवरत्नांचा हार, सोन्याचे घोंगडे, चांदीची कंठी, सोन्याचे पितांबर, सोन्याचे तोडे जोड, लॉकेट इ. अलंकार परिधान करण्यात आल्याचे मंदिर समितीचे प्रभारी व्यवस्थापक पृथ्वीराज राऊत यांनी सांगितले.
तसेच रुक्मिणी मातेस जडावाचा मुकुट, तन्मणी मोठा, खड्यांच्या पाटल्या जोड, मोठी नथ, कर्णफुले जोड, सूर्य, चंद्र, जडावाचे तारवाड जोड, चिंचपेटी हिरवी, हातसर जोड, खड्यांची वेणी, जडावाचा हार, तन्मणी लहान, मोत्याचा कंठा लहान, पाचूची गरसोळी, बाजीराव गरसोळी, खड्याची बिंदी, जाडावाचे बाजूबंद जोड, रूळ जोड, पैंजण जोड, सोन्याचा करंडा, मस्त्य जोड, तारामंडळ, तोडे जोड, सोनाचे बाजूबंद जोड, दशावतारी हार, मद्रासी कंठा, शिन्देहार तीन पदरी, मास पट्टा, सोने साडी, छत्रछामार इत्यादी अलंकार परिधान करण्यात आलेले आहेत.
राधिका मातेस नक्षी टोप, मोत्याचा कंठा मोठा, हायकोल, चिंचपेटी तांबडी, ठुशी आणि सत्यभामा देवीला सिद्धेस्वर टोप, लक्ष्मीहार मोहरांची माल, जवमनी पदक इत्यादी अलंकार व परंपरेप्रमाणे पोशाख परिधान करण्यात आलेले आहेत. तसेच मंदिर समितीच्या अख्त्यातरीत असलेल्या पंढरपूर शहर व परिसरातील लखुबाई, अंबाबाई, पद्मावती, यल्लमादेवी, यमाई-तुकाई माता आदी परिवार देवतांना देखील पारंपारिक पोषाख करण्यात आल्याचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले.