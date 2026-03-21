भोंदूबाबाच्या स्थानावर फडणवीसांचे सरकार उलथवण्यासाठी काही विधी झाल्यानंतर या धाडी सुरू झाल्या – संजय राऊत

महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री हे भोंदू बाबांच्या सल्ल्याने राज्याचा कारभार करतायत. देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार उलथवण्यासाठी या भोंदूबाबाच्या स्थानावर काही विधी झाल्या त्यानंतरच या धाडी सुरू झाल्या, असा खळबळजनक दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
”महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री हे भोंदू बाबांच्या सल्ल्याने कारभार करतायत. अंधश्रद्धेचा वापर करून आपला विभाग चालवतायत. काल नाशिकच्या एका बाबाला अटक झाली. ते महाशय गेले काही काळ आपल्या मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्र्यांना सल्ले देत होते. मंत्रालयातल्या बदल्यांमध्ये त्यांचा हात होता. दीपक केसरकर शिक्षण मंत्री असताना शिक्षण खात्याच्या अनेक महत्त्वाच्या बदल्या व इतर कामांत हे बाबा स्वत: लक्ष घालत होते व ते काम करण्यास केसरकरांना भाग पाडत होते. ट्रायडेंट हॉटेलला बसून त्यांच्या भक्तांकडून कामं करून घेत होते. शिक्षण खातं हे खरात बाबा चालवायचे. अशा पद्धतीने राज्याच्या मंत्रीमडळात मंत्री जर काम करत असतील आणि त्याला जर कुणी हिंदुत्व मानत असेल आणि त्या हिंदुत्वासाठी बाळासाहेबांची शिवसेना फोडली असेल तर त्यांना आमचा साष्टांग नमस्कार आहे”, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
“दीपक केसरकर, एकनाथ शिंदे, विखे पाटील हे सगळे बाडगे आहेत, काल आले आहेत हिंदुत्वाच्या नावावर. विखे पाटील केसरकर कधी झाले हिंदुत्ववादी? बाबा, महाराज, अंधश्रद्धा, रेडे बळी हे यांचं हिंदुत्व आहे आणि त्यासाठी यांनी आमचा पक्ष फोडला. अशा ढोंगी हिंदुत्वाचा उद्धव ठाकरे यांनी पुरस्कार केला नाही म्हणून त्यांनी शिवसेना सोडली. आणि त्यांचं हिंदुत्व काय ते आपण पाहिलं. असे 9 मंत्री आहेत. रुपाली चाकणकर हे हिमनगावरचं एक टोक आहे. नऊ मंत्री आहेत जे महत्त्वाचे पोर्टफोलिओ सांभाळतायत. हा बाबा जरी गेला असला तरी अजून बाबा आहेत. त्यांचा प्रभाव मंत्रीमंडळावर आहेत. देवेंद्र फडणवीस आधुनिक विचारसरणीचे विज्ञानवादी मुख्यमंत्री आहेत. वीर सावरकरांना हे मानतात. आम्ही वीर सावरकरांचे विचार सोडले अशी आमच्यावर टीका करतात. पण वीर सावकरांना अशी भोंदूगिरी, लफंगेगिरी मान्य नव्हती. अशा भोंदूबाबांच्या मंत्र्यांना फडणवीसांनी बाहेरचा रस्ता दाखवायला हवा. या भोंदूबाबाने या मंत्र्याच्या माध्यमातून काय काय कामं केली, काय काय उद्योग केले ते शोधून काढावे. भोंदूबाबांचे जे स्थान आहे तिथे फडणवीसांचे सरकार उलथवण्यासाठी काही विधी झाले ते उघड झाल्यानंतर या धाडी वगैरे सुरू झाल्या आहेत”, असे संजय राऊत म्हणाले.