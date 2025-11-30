साताऱ्यात ट्रक्टरमधून उसाची ओव्हरलोड वाहतूक

सातारा जिल्ह्यात ऊसगळीत हंगाम सुरू आहे. साखर कारखान्याकडे ऊस वाहतूक करणारी ट्रक्टरसह अन्य वाहने मोठय़ा आवाजात गाणी वाजवत जात असल्याने अपघाताची भीती निर्माण झाली आहे. तसेच चालकांचे वेगावर नियंत्रण नसून, क्षमतेपेक्षा जादा वाहतूक करून ट्रक्टरचालकांकडून सुरक्षिततेची काळजी धाब्यावर बसवल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. बेशिस्त चालकांवर कारवाईचा दंडुका उगारण्यात यावा, अशी मागणी वाहनचालकांमधून होत आहे.
सततच्या पावसामुळे यंदा साखर कारखाने काहीशा उशिराने सुरू झाले आहेत. सध्या सर्वच कारखान्यांमध्ये ऊसगळीत हंगाम मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाला असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहावयास मिळत आहे. कारखाना कार्यक्षेत्रात काही प्रमाणात बैलगाडी व ट्रॅक्टरद्वारे उसाची वाहतूक केली जात आहे. मात्र, लांब पल्ल्याच्या मार्गावर ट्रक्टर व ट्रकद्वारे ऊस वाहतूक होत आहे. या वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जादा प्रमाणात ऊस भरला जात आहे. बहुतांश ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रक्टर मालकांनी मोठय़ा आवाजाची साऊंड सिस्टिम बसवली आहे. मोठय़ा आवाजात उडत्या चालीची गाणी वाजवत ही वाहने भरधाव पळवली जातात. याचा कर्णकर्कश आवाज रस्त्यावरून जाताना ऐकावयास मिळत आहे. त्याचा नाहक त्रास नागरिक व वाहनचालकांना होत आहे. रिफ्लेक्टर नसल्यामुळेही अपघात होत आहेत.
वाहनचालक कमी खर्चात जास्त ऊस नेताना दिसत आहेत. तर, कारखान्यावर नंबर लागण्यासाठी भरलेली वाहने व रिकामी वाहने भरधाव वेगाने पळवली जातात. त्यामुळे रस्त्यावर उसाच्या मोळ्या पडणे, वाहने उलटणे असे प्रकार होत असतात. त्यामुळे ऊस वाहतूक करणारी वाहने अपघाताला निमंत्रण देत आहेत. त्यांना आरटीओ, वाहतूक पोलिसांनी शिस्त लावणे आवश्यक आहे.
रस्त्यांवर उसाचे ट्रेलर सोडणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
n साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाल्यामुळे शेतशिवारामध्ये ऊसतोड सुरू आहे. शेतापासून कारखान्यापर्यंतची ऊस वाहतूक बैलगाडी, ट्रक्टर ट्रेलर व ट्रकद्वारे केली जाते. कारखाना कार्यस्थळाच्या आसपासच्या शिवारात बैलगाडी वापरली जात असून, इतरत्र ट्रक्टर ट्रेलर व ट्रकची वाहतूक होत आहे. कमी खर्च व कमी वेळात जास्त वाहतूक करण्यासाठी एका ट्रक्टरमागे दोन ट्रेलर जोडले जात आहेत. शेतातून बाहेर काढताना एक-एक ट्रेलर रस्त्यावर आणून लावला जात आहे. बऱयाचदा हा ट्रेलर रात्रभर रस्त्याकडेला उभा असतो. त्यामुळे इतर वाहतुकीसाठी तो अडथळा ठरत आहे. काही ट्रेलरला रिफ्लेक्टरही नसल्याने रात्रीच्या अंधारात ते न दिसल्याने अपघाताचा धोका काढतो. तसेच वाहतूककोंडीही होत आहे. गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून अशा ऊस ट्रेलरला धडकून होणाऱया अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे