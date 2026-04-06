गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शिवसेना पुढे सरसावली

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
shiv sena cracks down on black marketing of gas cylinders

आखाती देशातील युद्ध परिस्थितीमुळे देशात घरगुती गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संकटाच्या काळात गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होताच शिवसेना पुढे सरसावली आहे. वांद्रे पूर्व विभागातील नागरिकांना योग्य दरात गॅस सिलिंडरचे वितरण करण्यासाठी शिवसेनेतर्फे विभागातील गॅस एजन्सींना पत्र देण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सध्या सर्वत्र गॅस सिलिंडर वितरणामध्ये अनियमितता दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर वांद्रे पूर्व विभागातील वैष्णव गॅस एजन्सी व विजय गॅस एजन्सी यांच्या कार्यालयात शिवसेना नेते, विभागप्रमुख, आमदार अनिल परब आणि आमदार वरुण सरदेसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागप्रमुख उदय दळवी यांनी विभागातील गॅस एजन्सींना भेट दिली. सामान्य नागरिकांना योग्य पद्धतीने गॅस सिलिंडरचा वितरण होण्याबाबत एजन्सींना सूचना करीत तसे पत्र देण्यात आले. यावेळी स्थानिक पदाधिकारी व महिला आघाडीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘अमूल’ने रचला इतिहास; वार्षिक उलाढाल एक लाख कोटीच्या पार

crime news new

वीटभट्टीवर बाल मजुरी; मालकाला बेड्या चार मुलांची सुटका

असं झालं तर… ब्रश करताना हिरड्यांमधून वारंवार रक्त येतेय

हवाई दलासाठी 1000 किलो वजनाचा बॉम्ब! स्वदेशी कंपन्या करणार निर्मिती, संरक्षण मंत्रालयाने मागवली माहिती

हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर, ठाणे जिल्ह्यात 27 बेकायदा शाळा, प्रत्यक्ष कारवाईच्या ‘परीक्षे’त शिक्षण विभाग ‘नापास’

Mumbai Crime Delivery Boy Arrested for Theft

जादूटोण्याच्या नावाखाली महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या भोंदूबाबाला अटक, खालापुरातही खरातचा अवतार

crime news new

Mumbai News – चर्चगेटमध्ये दगडाने ठेचून एका व्यक्तीची हत्या; अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल

खारघरमधील रस्त्याची रुंदी वाढवण्याऐवजी कमी केली, पनवेल महापालिकेचा गजब कारभार

चर्चगेट येथे गार्डनमध्ये केली पुरुषाची हत्या