रेल्वेचे काम देखील लाजिरवाणे झाले आहे; आदित्य ठाकरे यांनी फटकारले

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज रेल्वे इंडियाला फटकारले आहेत. ट्विटरवरून त्यांनी एक पोस्ट शेअर करत रेल्वे मंत्रालयाची मुंबईतील प्रोजेक्टबाबत असलेली बेफिकरी उघड केली आहे. दिघा स्थानक, उरण मार्ग यावरून आदित्य ठाकरे यांनी फटकारले आहे.

It’s shameful what the @RailMinIndia has turned to be, more so over the past 3 years.

As of today,

• Digha Station has been ready for more than 8 months, not opened for citizens only because they’re waiting for a VIP to inaugurate it.

• Uran Line also awaits opening

The…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 20, 2023